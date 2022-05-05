Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек считает, что запрет на импорт российской нефти может обернуться дефицитом автомобильного топлива в Германии, сообщают РИА Новости.

По слова министра, в случае отказа от российской нефти в Германии может сложиться ситуация, когда нефти будет недостаточно для производства бензина, что спровоцирует дефицит. При этом в большей мере может пострадать восточная часть Германии, где расположен нефтеперерабатывающий завод, работающий на российской нефти.

Роберт Хабек также отметил, что немецкие власти пытаются предпринимать меры, чтобы не допустить дефицита топлива.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в рамках нового пакета антироссийских санкций предложит постепенно запретить странами Евросоюза покупку нефти из России.

Между тем власти Германии считают, что жителям страны может не хватить не только бензина, но и продуктов питания. Так, глава Министерства внутренних дел и местных сообществ страны Нэнси Фезер посоветовала немцам запастись едой и лекарствами на случай кризиса. Под кризисом министр подразумевала, в частности, отключение электричества. Для жителей Германии даже разработана брошюра, в которой расписано, какие продукты и в каком количестве следует держать про запас.

Белта