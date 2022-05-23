Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова во время пресс-конференции «О завершении учебного года и проведении выпускных экзаменов. Вопросы организации детского отдыха и оздоровления в летний период», передает корреспондент БЕЛТА.

«Основные мероприятия по завершению учебного года: республиканский праздник «Последний звонок», последние звонки в учреждениях образования, которые пройдут 30 мая, и выпускные экзамены в 9-11-х классах, которые пройдут 1-9 июня. Выпускные вечера, во время которых выпускники получат документы об образовании, пройдут 10 июня», — проинформировала Ирина Каржова.

В Беларуси в 2021/2022 учебном году функционирует 2967 учреждений общего среднего образования, в которых обучается свыше 1 млн 66 тыс. учащихся. Количество выпускников 9-х классов — 97,7 тыс. учащихся, 11-х классов — 52,3 тыс. учащихся. «В сравнении с предыдущим учебным годом количество учащихся 9-х классов увеличилось более чем на 7 тыс., количество учащихся 11-х классов увеличилось на 600 тыс. Мы наблюдаем рост выпускников», — констатировала руководитель управления.

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