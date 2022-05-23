Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова на пресс-конференции «О завершении учебного года и проведении выпускных экзаменов. Вопросы организации детского отдыха и оздоровления в летний период», передает корреспондент БЕЛТА.

«Вопросы проведения выпускных экзаменов в школах Беларуси в этом году остались неизменными в сравнении с предыдущим учебным годом. Они пройдут с 1 по 9 июня. Перечень предметов, по которым учащиеся выпускных классов сдают выпускные экзамены, а также формы их проведения также не изменились. Напомню, девятиклассникам предстоит сдать три обязательных выпускных экзамена: русский язык (диктант), белорусский язык (диктант), математика (контрольная работа). Продолжительность контрольной работы по математике составляет четыре астрономических часа. Время проведения экзаменов по русскому и белорусскому языкам — один астрономический час. Учащиеся 11-х классов сдают четыре обязательных выпускных экзамена: русский или белорусский язык по выбору учащегося (изложение), математика (контрольная работа). А также два устных экзамена: история Беларуси и иностранный язык. Продолжительность контрольной работы по математике в этом случае составляет пять астрономических часов, время написания изложения — четыре астрономических часа. На подготовку для ответа по билету отводится 30 минут», — рассказала Ирина Каржова.

Министерством образования определены следующие даты для проведения выпускных экзаменов в письменной форме: 1,3,6 июня будут объявляться тексты и задания для проведения выпускных экзаменов в 11-м классе, 2,7,9 июня — в 9-м классе. Окончательные расписания учебных занятий утверждаются руководителем учреждения образования. При составлении этого расписания в первую очередь учитываются сроки, установленные Министерством образования для проведения письменных работ. Недопустимо, чтобы в один день было более одного выпускного экзамена, промежуток между ними должен составлять не менее одного дня.

Как и в предыдущие годы, тексты и задания для проведения выпускных экзаменов в письменной форме будут объявляться в прямом эфире по «Беларусь 1», а также будут размещаться на портале Министерства образования.

Категории учащихся, которые могут быть освобождены от выпускных экзаменов, также остались неизменными в сравнении с предыдущим учебным годом. «Это учащиеся, являющие кандидатами в команды Беларуси для участия в предметных международных олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях. Подлежат освобождению учащиеся по линии Министерства спорта — это те учащиеся, которые являются участниками спортивных мероприятий или сборов по подготовке к ним, если сроки проведения спортивных мероприятий и сборов совпадают с датами проведения выпускных экзаменов. Освобождению от выпускных экзаменов подлежат учащиеся по медицинским показаниям, если болезнь включена в перечень медицинских показаний, утвержденных Министерством здравоохранения, а также учащиеся, обучающиеся на дому и имеющие детей в возрасте до 3 лет. От выпускных экзаменов освобождаются и победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам», — проинформировала руководитель.

Ирина Каржова отметила: победителям олимпиады по соответствующему учебному предмету выставляется 10 баллов. «Освобожденным от выпускных экзаменов по иным основаниям в качестве итоговых выставляются годовые отметки. Отметки, полученные учащимися на выпускных экзаменах, которые проводятся в устной форме, объявляются после окончания выпускного экзамена, а в письменной форме — не позднее, чем за один день до проведения следующего выпускного экзамена. Экзаменационные итоговые отметки, годовые отметки по учебным предметам пересмотру не подлежат. За решение всех вопросов, связанных с окончанием учебного года, организацией проведения выпускных экзаменов в учреждениях образования персональную ответственность несут руководители учреждений образования», — заключила она.

Белта