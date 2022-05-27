Турнир проводится на базе агроколледжа уже в 16-й раз.

Открывая мероприятие, предыдущий директор агроколледжа, один из основоположников турнира Анатолий Вербицкий отметил, что память – самое важное, что у нас есть, и память об Валентине Крючкове продолжит существовать вместе с нами благодаря этому соревнованию.

Сегодня за победу боролись 4 команды учреждений образования из Речицы, Красного Берега, Чечерска и Буда-Кошелева. В достойном соперничестве победу одержали спортсмены из Красного Берега, завоевав кубок соревнований. Вторыми стали учащиеся Буда-Кошелевского колледжа, третье место получили спортсмены из Речицы.

Ребята показали отличную командную игру, забили множество мастерских голов и подарили зрителям искренние эмоции. Организаторы турнира ФСК «Урожай», Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж и спонсоры вручили участникам медали и памятные призы.

«Авангард» побывал на открытии турнира.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора и ФСК «Урожай»