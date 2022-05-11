Сегодня в райисполкоме состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам геноцида населения Буда-Кошелевского района в годы Великой Отечественной войны.

Прокурор района Андрей Комаров сообщил о 4-х ранее неизвестных населенных пунктах, которые так и не возродились после войны: Подлесье, Хващевка, Чижовка и Капцы.

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова обсудила с рабочей группой результаты работы по установлению неизвестных захоронений на территориях сельсоветов в годы войны.

Алина ЮРИНСКАЯ

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