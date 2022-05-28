В областном центре собрались люди из разных точек страны, в том числе представители Лиги коммунистической молодежи – крыла Компартии Беларуси.

Принципиальное отличие Лиги от БРСМ в том, что она заточена под политическое воспитание, рассказал на пресс-конференции депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛКМ Сергей Клишевич.

– Организация для тех, кто хочет заниматься конкретными делами в политической сфере. При этом не стремимся построить коммунизм, это не реально, – отметил Сергей Клишевич. – В целом, Коммунистическая партия Беларуси – одна из двух реально действующих партий, остальные существуют только на бумаге. С БРСМ мы плотно дружим, но наша тема более узкопрофильная.

Лига коммунистической молодежи появилась в 2016 году. Ее представители есть в нескольких городах республики, в том числе в Гомеле. Активисты считают, что пора расширяться. Для этого и решили провести Форум патриотической молодежи. Причем гостей к себе пригласили именно гомельчане.

– Обсудим с ребятами, чем будем заниматься. Планируем принять резолюцию об учреждении Дня партизан и подпольщиков. В России и на Украине такая памятная дата существует, а у нас, в стране-партизанке, нет. Также активно будем работать в соцсетях и стремиться к тому, чтобы в государстве торжествовали справедливость и диктатура закона. Плюс в том, что у нас нет административного ресурса, развиваемся самостоятельно, – подчеркнул Сергей Клишевич. – Если человек хочет проявить себя в политике – он может вступить в наши ряды. Черпаем людей “от земли”, делаем упор на рабочих. В Гомеле, например, есть помощники машинистов, строители.

Секретарь обкома КПБ Артем Карпенко рассказал, что в нашей области в ЛКМ состоят более 40 человек. Организация не гонится за количеством – важно, чтобы ребята были объединены идеей. Но планируется, что после форума представители разных регионов будут развивать движение у себя на местах.

В ГГУ имени Ф. Скорины прошла отчетно-выборная конференция ЛКМ.

На собрании избрали руководящий состав, основные органы управления. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич продолжит возглавлять Лигу коммунистической молодежи. Его кандидатуру единогласно поддержали. Сергей Клишевич рассказал о планах и задачах организации. В каждой области должна пройти регистрация регионального общественного объединения. Далее обсудили, что в нашем календаре не хватает памятных дат — нужно учредить День партизана и подпольщика и не дать перевернуть сознание молодежи.

Сергей Клишевич привел пример. Преступников, которые поджигают трансформаторные подстанции на железнодорожных объектах, иногда в Сети называют «партизанами». А людей противодействующих им — «карателями». Это недопустимо, так быть не должно.

Еще одно направление работы — информационное. В каждой области следует создать телеграм-каналы, где будут рассказывать о работе ЛКМ. Причем они должны быть с чат-ботами, чтобы любой желающий мог задать вопрос, высказать мнение. Это поможет получать обратную связь и привлекать новых участников в общественную организацию. Также в перспективе работа в Тик-токе. Вместе с тем, участники форума создадут общий чат для общения и обсуждения положения дел. Затронули и предстоящее 100-летие образования СССР, другие мероприятия.

— Наша сила в единстве. Например, к 9 мая в следующем году предлагаю сформировать колонны от ЛКМ. Но идти мы должны с флагом организации и флагом нашей страны. Это все неразделимо, — подытожил Сергей Клишевич. — Вы знаете, что на наши государственные символы идут нападки. Нам стоит их отстаивать.

Далее для молодежи проведут экскурсию по ГГУ имени Ф. Скорины, дворцово-парковому ансамблю. В заключение встречи участники возложат цветы к памятнику Ленина.

Источник: http://gp.by

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