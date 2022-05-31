Теперь в школе располагается памятный стенд, посвященный злодеяниям немецко-фашистских захватчиков на территории Беларуси.

В актовом зале школы заместитель директора по учебной работе Валентина Лукомская напомнила присутствующим о страшных преступлениях, которые совершали над белорусским народом немецко-фашистские захватчики, рассказала о мемориальных комплексах Беларуси и историю их возникновения.

Прокурор района Андрей Комаров рассказал о том, что расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, возбужденного в 2021-м году, продолжается, выявляются новые факты и преступления немецко-фашистских захватчиков. Андрей Олегович отметил, что на территории Будакошелевщины также проходили карательные операции, в том числе расстрелы и поджоги мирного населения, напомнил о том, как важно не допустить стирания злодеяний фашистов и их пособников из нашей памяти. Также прокурор дополнил коллекцию школы копией материалов уголовного дела, расследовавшегося органами госбезопасности в послевоенное время в отношении жителей района.

Теперь Дуравичская школа имеет свою частичку истории, которая не даст ребятам забыть о подвиге белорусов на войне.

Алина ЮРИНСКАЯ