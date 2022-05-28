Сегодня в кинотеатре «Крынiца» состоялся третий урок киноакции «Три урока истории от Беларусьфильма. Иди и смотри…»

В рамках мероприятия прошел семейный праздник. Для ребят и их родителей организовали тематические зоны при участии сотрудников районных подразделений и организаций: РОЧС, Белорусского Общества Красного Креста, Энергонадзора, ОСВОДА. Самые смелые ребята попробовали себя в роли спасателей, так как на площадке перед кинотеатром расположилась пожарная машина. Но еще ребятам было уготовано кукольное представление от «Гусевицкого центра ткачества», и конечно же просмотр мультфильма.