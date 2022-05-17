18-19 мая 2022 года в Минске под эгидой независимого регулятора в сфере информационно-коммуникационных технологий, функции которого осуществляет Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь пройдет II Международный цифровой форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане).

Основная цель форума заключается в создании диалоговых площадок для укрепления сотрудничества и поиска новых решений, способствующих повышению эффективности имеющегося взаимодействия государства, бизнеса и граждан, а также презентации достижений Республики Беларусь и актуальных проектов в сфере цифровой трансформации.

В программе форума запланирована церемония награждения, в рамках которой будет названа лучшая область в номинации «Регион цифровых возможностей». Ее выбор осуществляется по критериям внедрения инфраструктурных элементов электронного правительства, развития интеллектуального потенциала цифровой трансформации, а также безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Проведение очередного форума поспособствует достижению заявленных целей социально-экономического развития Республики Беларусь, обеспечению информационной безопасности государства и финансовой независимости в санкционных условиях, а также популяризации созданной в стране информационно-коммуникационной инфраструктуры.

В его работе примут участие руководители государственных органов и организации различных сфер жизнедеятельности, представители IT-компаний, банкой, бизнеса, а также социальной отрасли.

Работа форума будет организована в формате проведения пленарного заседания и 7 тематических секций. Любой желающий сможет присоединиться к организованной трансляции в режиме онлайн.

Организаторами форума являются Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, Белорусские облачные технологии.

Все подробности на сайте Gbcforum.by

Контактное лицо: Гаврилович Юлия, контактный телефон (моб.) +375 (29) 327 24 82, e-mail:yuliya.gavrilovich@becloud.by

Гомельский областной исполнительный комитет