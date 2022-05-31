Мероприятие посвящено сохранению семейных ценностей в обществе и мотивированию родителей к участию в жизни своих детей.

Сегодня в актовом зале школы собрались приемные, восстановленные и стремящиеся к восстановлению родительских прав родители, их дети, а также представители социально-педагогического центра, райбольницы, а также районного методического кабинета отдела образования, спорта и туризма райисполкома.

Модератором диалоговой площадки выступила директор СПЦ Инна Шестакова. Для участников мероприятия силами учащихся 1-й школы был организован небольшой концерт, а также выставка писем и поделок детей приглашенных. Педиатр Юлия Клепцова рассказала родителям и детям принципы здорового образа жизни.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора