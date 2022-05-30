В этом году стены школы покидают 28 выпускников 11-го класса. 87 ребят окончили 9 класс, а 39 девочек и мальчиков в следующем учебном году отправятся в 5-й класс.

Фоторепортаж с места событий.

Алина ЮРИНСКАЯ

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