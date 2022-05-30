В аграрно-техническом колледже прошла диалоговая площадка «И память сердца говорит». Организаторами мероприятия выступили Коммунаровская сельская библиотека и Дворец культуры.

Встреча прошла в формате устного журнала. В его первом выпуске «Не смогли зарасти тропы памяти в наших сердцах» был проведен интерактив с наследниками Победы – семьей ветерана Великой Отечественной войны, жителя Коммунаровского сельсовета, педагога Леонида Ивановича Хлопицкого. Также ребята имели возможность прикоснуться и увидеть уникальные экспонаты и документы из семейного архива ветерана и познакомиться с его живописным творчеством. А воспоминания его дочери Людмилы Леонидовны Сварцевич еще больше погрузили в годы военного и послевоенного лихолетья и затронули струны души каждого из присутствовавших.

Особую атмосферу мероприятию придавало выступление артистов Коммунаровского Дворца культуры, каждый номер которых стал своеобразной данью памяти жертвам фашизма и завет будущим поколениям и ныне живущим.

Мероприятие никого не оставил равнодушным. Уверена, придя домой, каждый их участников встречи заглянет в семейный фотоальбом и воскресит в своей памяти дедов и прадедов, чей подвиг нельзя забыть, и благодаря кому мы живем под мирным небом.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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