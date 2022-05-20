• Иван Крупко 17 мая провел совещание по вопросам животноводства. Сельхозвертикали региона было поручено проанализировать упущения в работе отдельных районов по сохранности крупного рогатого скота, пересмотреть стратегии восстановления его поголовья, уделить больше внимания технологиям содержания животных, селекционной работе; распространить в регионе зарекомендовавший себя опыт речицкого хозяйства «Оборона страны» по приобретению и выращиванию молодняка при финансовой поддержке Гомельского мясокомбината.

• 18 мая в Петрикове губернатор провел телефонную линию и прием граждан. По озвученным вопросам будут приняты меры в рамках закона. Также Иван Крупко встретился с коллективом Петриковской ЦРБ и оценил готовность к вводу после реконструкции родильного отделения.

• В Гомельской области летом планируют оздоровить 40 тысяч детей.

• Практико-ориентированные занятия в рамках II модуля проекта «Школа молодого руководителя» прошли на базе хозяйств Гомельского района.

• 19 мая состоялось открытие XXIII международной выставки «Весна в Гомеле». В мероприятии принимают участие 8 стран. Выставка продлится до 27 мая.

• Гомельская область и Санкт-Петербург намерены развивать сотрудничество в сфере строительства, поставках продуктов.

• I региональный бизнес-форум «Гомель-Брянск» прошел 20 мая в областном центре. Гомельская сторона предложила деловым кругам Брянской области до 300 проектов по самым разным направлениям.

• 20 и 21 мая Речица принимает культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу».

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