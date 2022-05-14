Шестилетнему Ване Грибкову из Минска необходима специальная коляска для детей-инвалидов.

Вскоре после рождения врачи поставили Ване тяжелый диагноз — последствия раннего органического поражения центральной нервной системы со спастическим тетрапарезом и задержкой психомоторного развития. К сожалению, Ваня самостоятельно не ходит, но очень любит посещать детский сад, бывать на прогулках на свежем воздухе. Старая коляска у мальчика сломалась, а средств на приобретение новой у мамы Марины Евгеньевны нет, поэтому она обратилась за помощью в «Веру».

Месяц в реанимации

При рождении Вани произошли осложнения. Новорожденный не закричал, сердце у малыша не билось. Началась тяжелая борьба за жизнь. Месяц Ваня провел в реанимации и палате интенсивной терапии. Малыша спасли, но, к сожалению, тяжелых последствий избежать не удалось.

Марина Евгеньевна рассказывает, что первые месяцы жизни Ване приходилось принимать препараты против судорог. Из-за этого и реабилитацию удалось начать лишь в возрасте шести месяцев.

Годы реабилитации

Когда Ване исполнился годик, семья переехала в Брест. Здесь мальчик проходил курсы в реабилитационном центре «Тонус». Параллельно продолжалась и работа с дефектологом, логопедом, инструктором лечебной физкультуры.

«Эффект от занятий был. Ваня начал ходить!», — вспоминает Марина Евгеньевна.

К сожалению, сильная спастика взяла свое. Сейчас Ваня может с помощью мамы пройти всего с десяток метров.

Несколько лет назад семья вернулась в Минск. Реабилитация продолжается.

«Наша задача сохранить то, что было наработано за эти годы», — подчеркивает Марина Евгеньевна.

Сейчас Ваня не говорит, почти не ходит, но все понимает, способен самостоятельно себя минимально обслужить, например, покушать с помощью вилки.

Любит общение с детьми и прогулки

В Минске Ваня ходит в специализированный детский сад. Также каждый день мальчик дома занимается с логопедом и инструктором лечебной физкультуры. Время от времени Ваня посещает медицинский центр, где проходит курсы биоакустической коррекции.

«Ваня с удовольствием общается в саду с другими детьми и с воспитателем. Он очень активный и жизнерадостный, как и любой ребенок, очень любит играть. А еще он просто обожает прогулки на свежем воздухе. В теплое время мы может проводить на улице дни напролет. Гуляем по паркам, кормим птиц, наслаждаемся пейзажами», — говорит Марина Евгеньевна.

Но для всего этого Ване очень нужна специальная коляска для детей с ДЦП. Старая сломалась, а средств на приобретение новой у Марины Евгеньевны нет. Мама одна растит ребенка, и большая часть денег у нее уходит на реабилитацию Вани. Поэтому Марина Евгеньевна обратилась в «Веру» за помощью в приобретении коляски для детей с ДЦП Ulises Evo с дополнительной комплектацией стоимостью 6100 бел.рублей. Такая коляска с системой ремней, большим количеством регулировок позволяет обеспечить безопасность ребенку, принять ему удобную позу. Сидя в коляске, мальчик сможет играть, учиться и проходить терапию. Поможем Ване вместе!

Поддержать Ваню Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Грибков Иван:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Грибков ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Грибков 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

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