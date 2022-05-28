Дорогами памяти. 27 мая бушевские школьники и педагоги совершили велобросок до мемориала «Ола»

6 учащихся и 9 педагогов Бушевской школы в 7 утра 27 мая стартовали от памятника погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны в п. Бодзерый. Следующей точкой патриотического велопробега, посвященного Году исторической памяти, стал мемориал в г. Буда-Кошелево. Дальше участники пробега почтили память воинов-освободителей в Жлобине. Конечной точкой маршрута стал мемориальный комплекс «Ола» в Светлогорском районе. За 18 часов участники велопробега преодолели 172 км.

— 2022 год объявлен Годом исторической памяти. Мы решили детям наглядно показать значимость исторических мест нашей области. Посетили памятники и захоронения, у памятника в Бушевке запустили голубей. Посещая остальные памятные места, мы возложили цветы, венки, рассказали детям об истории каждого памятника, — рассказала «Авангарду» инициатор велопробега Любовь Городная.