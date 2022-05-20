Евгений Бука из Буда-Кошелева по итогам творческого конкурса, организованного Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, награжден Грамотой

Сегодня в Минске состоялось торжественная церемония награждения победителей и лауреатов творческого конкурса «100 шагов к профессии прокурора», организованного Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. Одиннадцатиклассник Евгений Бука из гимназии Буда-Кошелева награжден Грамотой Генеральной прокуратуры Республики Беларусь за оригинальность идеи в номинации «Лучшее видео»