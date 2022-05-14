12 мая медицинские сестры отметили свой профессиональный праздник. «Авангард» заглянул в этот день в детскую поликлинику Буда-Кошелевской ЦРБ и пообщался с участковой медсестрой новорожденных детей Екатериной Колесник.

Еще в юности семья нашей собеседницы переехала из Гомеля в Украину. После учебы Екатерина отправилась в родную Беларусь повидаться с бабушкой, а та возьми да и устрой внучку в Буда-Кошелевскую ЦРБ: такие специалисты нужны были везде.

Судьба сложилась так, что бабушки вскоре не стало, но желания возвращаться к родителям у девушки уже не было: ей очень понравилось работать в Буда-Кошелеве. Вскоре она встретила своего будущего мужа, родила двоих детей. Вот уже на протяжении 16-ти лет Екатерина Сергеевна работает в нашей больнице.

– Я пыталась освоиться в Гомеле, переезжала туда на несколько месяцев, но все равно тянуло на Будакошелевщину. Вспомнишь родной коллектив, каждого знакомого в городе – и понимаешь, что настоящая родина здесь. И я вернулась, – признается Екатерина Колесник.

Помимо основной деятельности в больнице, участковая медсестра активно помогает районной организации Белорусского Общества Красного Креста, оказывая медицинскую помощь на мероприятиях, участвуя в благотворительных акциях.

Екатерина Сергеевна для многих пациентов детского отделения стала «второй мамой». Родители без нее и дня прожить не могут: звонят и по ночам, и в праздники, даже из столицы, посоветоваться, если ребенок заболел. У нашей собеседницы поистине доброе сердце, ведь еще до участия в благотворительных акциях она активно помогала одиноким мамам заботиться о детях. Одной девушке-сироте помогает и по сей день. А та, в свою очередь, доверяет заботливым рукам Екатерины Сергеевны своего малыша и даже называет ее «мамой».

Беседовала

Алина ЮРИНСКАЯ

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