Жителя Пружанского района подозревают в незаконной охоте на благородного оленя на территории национального парка «Беловежская пуща», сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев.

Днем 8 мая работники оперативно-егерской группы нацпарка вблизи деревни Чадель заметили место, где был убит олень. Правоохранители вышли на жителя одного из агрогородков Пружанского района 1982 года рождения. Выяснилось, что охотился он накануне вечером. У него дома изъяли мясо добытого животного и гладкоствольное охотничье ружье.

Пружанский районный отдел Следственного комитета в отношении мужчины возбудил уголовное дело по ч.4 ст.282 (незаконная охота) УК. Фигурант охотился не только в запрещенном месте, но и самого разрешения на охоту у него не было. Своими действиями он причинил природе ущерб на сумму Br9,6 тыс.