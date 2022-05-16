Все подходы к организации школьных экзаменов в этой выпускной кампании сохранены. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил министр образования Андрей Иванец, посещая столичную гимназию №24.

«В настоящее время в школах идет активная подготовка к выпускным экзаменам, заканчивается очередной учебный год. Это волнительная пора и для учащихся, и для родителей. Каждый выбирает свой дальнейший путь, учреждение образования, в которое он готовится поступить. Первый шаг — это выпускные экзамены в школах. Все подходы, которые у нас традиционно сложись к выпускным экзаменам, будут в текущей выпускной кампании сохранены. Поэтому желаю всем успеха при поступлении в наши учреждения среднего специального и высшего образования», — сказал министр.

Андрей Иванец отметил, что следующий учебный год будет полон различных нововведений. «С 2023 года будет введен централизованный экзамен. Это коснется абсолютно всех выпускников учреждений общего среднего образования. Работа в настоящее время активно ведется: методисты разрабатывают соответствующие задания, готовятся пункты сдачи централизованного экзамена», — проинформировал он.

Министр образования посетил урок «Судьба моей семьи — истории моей страны» в минской гимназии №24. Во время урока дети делились историями своих семей, рассказывали о судьбах старших родственников.

Белта