Накануне Дня работников физической культуры и спорта «Авангарду» повезло найти не просто интересного собеседника и яркого представителя профессии, но и нового героя проекта «Мужики». Знакомьтесь: учитель физической культуры и здоровья Уваровичской школы, по совместительству многодетный отец Иван Азёма.

Еще до начала интервью с Иваном Николаевичем директор школы Александр Концевенко счел своим долгом сообщить, что наш собеседник не любит рассказывать о себе, при этом являясь образцом для подражания и на работе, и в семейной жизни.

– Именно благодаря Ивану Николаевичу в нашей школе появились тренажерный зал и спортивная площадка на стадионе, – рассказывает Александр Анатольевич. – Его заслуга в том, что он сумел организовать детей, чтобы совместными усилиями собрать первый инвентарь и тренажеры для зала, установить турники на стадионе для разных возрастных групп. Инициативу поддержал и сельсовет. Так у нас появилось несколько новых тренажеров, волейбольная, футбольная и баскетбольная площадки. У Ивана Николаевича есть важный для педагога талант: он видит и знает, что нужно детям, и не словом, а делом поддерживает все молодежные инициативы. Видимо, поэтому бывшие ученики продолжают приходить к нему и по окончании школы.

Иван Азёма – продолжатель педагогической династии. И если вы из семьи, в которой дедушка – математик, а папа – физик, поверьте, вы просто не имеете права плохо учиться. Только на отлично. Родители прочили ему будущее в программировании, но Иван, понимая, что у него не лежит к этому душа, подал документы на факультет физической культуры. Нельзя сказать, что в семье всецело поддерживали его идею, но с решением сына согласились.

– Большую роль в выборе профессии сыграли школьный учитель физкультуры и затем преподаватели в университете, – рассказывает Иван Николаевич. – Когда-то я мечтал стать профессиональным футболистом. Но в какой-то момент пришло осознание, что работа с детьми – вот то, что мне нравится. Кстати, из 82 моих однокурсников только трое работают в школе: самые идейные (смеется).

По окончании университета меня распределили в Уваровичи. И когда после первого года работы мне от отдела образования вручили диплом за вклад в развитие образования и за успехи в обучении и воспитании детей, как я его называю «За любовь к детям», отец мне сказал: «Да, сын, ты будешь работать». Получается, принял и признал мой выбор.

Выстраивая взаимоотношения с учениками, Иван Азёма руководствуется принципом «Чтобы работать с детьми, нужно самому быть на их волне». Как показывает его профессиональная деятельность, найти подход можно к любому ребенку.

– У меня трое детей, у всех разные характеры и увлечения. В общении как со своими детьми, так и с учениками, я предпочитаю использовать убеждение и личный пример. Так выстраивается доверие. Они знают, что всегда могут поделиться своими проблемами и найдут поддержку в моем лице, – объясняет Иван Николаевич. – Старший сейчас заканчивает 9 классов, по всем прогнозам ожидаем свидетельство особого образца. Хочет связать свою жизнь с программированием. Посмотрим, как будут развиваться события. Но какой бы выбор он не сделал, мы поддержим любое его решение. Дочь у нас, в отличие от старшего сына, – натура творческая. Недавно заявила, что будет учителем физкультуры. Ну а младший, третьеклассник, пока еще не определился со своими интересами и устремлениями. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что из всех троих это самый педантичный и самоорганизованный молодой человек. Как видите, все разные. Видимо, личный опыт в какой-то мере помогает мне выстроить диалог с любым учеником.

Кроме того, я всегда стараюсь привносить в учебный процесс что-то интересное для детей, применяю новые методики. Когда я только начал работать, баскетбол как вид спорта в школе не был представлен. Вместе с девчонками мы смогли с нуля выстроить сильную баскетбольную, а вслед за ней и волейбольную команды. Очень важно, чтобы у детей были интерес и желание добиться результата. На учебно-тренировочные занятия ко мне может прийти любой ребенок, независимо от навыков и умений. И, если потребуется, с новичками мы будем отрабатывать технику в индивидуальном порядке, пока более опытные игроки будут выполнять поставленные задачи. А если появляется такая необходимость, выхожу на площадку вместе с командами и демонстрирую приемы на личном примере.

Чтобы что-то получалось, нужно работать. Если кто-то из моих воспитанников захочет попробовать свои силы в спорте высоких достижений, обязательно помогу в этом стремлении. Но все же основные цели: привить детям любовь к физической культуре и активному образу жизни, выработать в них привычку к дисциплине и труду.

Когда в школе сократили параллели, Иван Николаевич перешел на должность заместителя директора по воспитательной работе: проводил с учащимися дискотеки и школьные мероприятия, готовил команду КВН. Но, помимо этого, приходилось работать и с целой горой документации. И как только появилась возможность, он вернулся на прежнее место.

– Александр Анатольевич мне как-то предлагал вернуться на должность заместителя, поступали предложения возглавить другие школы нашего района. Но бумажная рутина – это не мое. К тому же мои отец и дедушка были директорами школ: я знаю не понаслышке, какой это тяжелый труд. Мне нужна работа с детьми, я свой выбор в жизни сделал.

Анна ЛИТАШ

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