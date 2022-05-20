В первый день масштабного фестиваля организовали пресс-тур, чтобы познакомить представителей республиканских и региональных СМИ, организаторов и участников с одним из старейших городов Беларуси, его богатым историко-культурным наследием.

Журналистам провели экскурсию по краеведческому музею, показали памятники архитектуры — Свято-Успенский собор и Свято-Троицкий костёл, часовню Евфросинии Полоцкой. Рассказали про промышленные мощности Речицкого метизного завода и популярную у туристов усадьбу «Велес».

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