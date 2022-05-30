9 водных объектов на Будакошелевщине можно взять в аренду. Куда обратиться и какие документы представить, читайте ниже.

В соответствии с действующим законодательством в нашем районе установлен перечень прудов, пригодных для рыбоводства (выращивания, содержания и разведения рыбы в искусственных условиях с целью последующего изъятия и реализации и (или) в целях оказания услуг населению по вылову рыбы с использованием любительских орудий рыболовства). Это следующие водные объекты: вблизи д. Липиничи (общ. площадь 32,6 га), д. Бушевка (3,6 га), п. Красное Знамя (9,0 га), д. Потаповка ( 4,3 га; 2,1 га), д. Ивольск (3,75 га), п. Муравей (3,2 га), аг. Пенчин (2,4 га).

Для получения поверхностного водного объекта в аренду для рыбоводства в Буда-Кошелевский райисполком необходимо представить следующий пакет документов: заявление о предоставлении поверхностного водного объекта в аренду для рыбоводства, копии учредительных документов и свидетельства о госрегистрации юридического лица, копию свидетельства о госрегистрации индивидуального предпринимателя, паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий личность, карту-схему поверхностного водного объекта с нанесенными границами, план мероприятий по использованию поверхностного водного объекта для рыбоводства.

В случае представления не всех документов либо документов, в которых содержится недостоверная информация, заявителям в предоставлении пруда в аренду для рыбоводства будет отказано. Также откажут тем гражданам, которые привлекались к административной ответственности за правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды, нарушение порядка природопользования или к уголовной ответственности за преступления против экологической безопасности и природной среды в течение последних 5 лет.

После заключения договора аренды пруда на арендатора возлагается ряд обязанностей. Рай-исполком осуществляет контроль за ведением рыбохозяйственной деятельности, и в случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств договор аренды пруда будет расторгнут, а бывший арендатор в течение еще 5 лет не сможет получить в аренду пруд.

Обращаем внимание, что ст. 29 Водного кодекса Республики Беларусь определено, что общее водопользование осуществляют граждане, в т. ч. индивидуальные предприниматели и юрлица. А предоставление в аренду прудов для рыбоводства не исключает права граждан, юрлиц и ИП на посещение и (или) купание в водоеме в порядке общего пользования.

Более подробная информация размещена на официальном сайте райисполкома в разделе «Жителям» («Актуальная информация»). Кроме того, по всем интересующим вопросам можно обратиться в управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома по тел. 7-74-31.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА