Красота не для всех: кто ворует цветы с городских клумб?

Согласитесь, приятно видеть город чистым и ухоженным. А чтобы сделать его уютнее и ярче коммунальные службы каждый год с приходом тепла украшают его многочисленными клумбами. Но, похоже, это не всем нравится.

Пока работники коммунальника пытаются благоустроить улицы Буда-Кошелева, сделать их привлекательнее для всех жителей и гостей города, отдельные «ценители прекрасного» занимаются откровенным вредительством. Зачем тратить личные деньги, чтобы украсить свой двор или палисадник цветами, если вот они бесхозные петунии и бегонии – на городских клумбах? Видимо, такой логикой руководствовались те граждане, которые «почистили» клумбы на улицах нашего города. Между тем, на приобретение цветов, которые должны были украсить улицы города, а не дворы отдельных жителей, КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» затратил немалые средства – 15 тысяч рублей. Обращаясь к нашим местным вандалам, хочется сказать: хватит жить по принципу «все вокруг колхозное – все вокруг мое». А также напомнить, что подобное воровство наказуемо. Это преступление, за которое можно понести административную или уголовную ответственность, в зависимости от суммы ущерба. И самое главное: неужели не будет стыдно, если вас поймают с поличным?

Анна ЛИТАШ