Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна переживает самый тяжелый экономический кризис за более чем 70 лет. В стране осталось бензина только на один день, ощущается острая нехватка медикаментов и других предметов первой необходимости, сообщает BBC.

В телеобращении Ранил Викрамасингхе заявил, что в стране есть запасы бензина только на один день и что в ближайшие несколько дней срочно потребуется $75 млн для оплаты основных импортных товаров. Также премьер сообщил, что центральному банку страны придется печатать деньги, чтобы помочь правительству выплатить заработную плату и выполнить взятые на себя обязательства. «Вопреки собственному желанию я вынужден разрешить печатать деньги для оплаты труда госслужащих и оплаты товаров и услуг первой необходимости. Однако мы должны помнить, что печатание денег ведет к обесцениванию рупии», — сказал он.

Главной причиной продолжающегося кризиса в Шри-Ланке является нехватка валютных резервов стран, произошедшая из-за пандемии COVID-19, которая привела к спаду туристического потока. В этих условиях местные власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов.

В Шри-Ланке в течение нескольких месяцев продолжаются массовые протесты. На прошлой неделе в результате массовых столкновений погибли девять человек, более 300 получили ранения.

Белта