Этот и другие вопросы решал председатель райисполкома Анатолий Гапоник в ходе очередного приема граждан, который прошел 11 мая.

Всего на прием к председателю обратились 6 человек. Будакошелевцы поднимали проблемы ремонта дорог, улучшения жилищных условий и трудоустройства. Большую часть вопросов удалось решить в тот же день. Так, работники коммунальника прогрейдировали и приступили к подсыпке дороги по ул. Кирова райцентра, в стадии разрешения и вопросы трудоустройства. Исчерпывающие разъяснения и рекомендации получили жительницы Буда-Кошелева и Широкого по вопросу улучшения жилищных условий.

Детально разбирались с проблемой жительницы райцентра, которая просила убрать сухие аварийные деревья на струковском кладбище. «Сама спилить деревья я не могу, поскольку они находятся практически в центре кладбища, и упавшие кроны могут разбить памятники. Я обращалась за помощью в сельсовет, но там ответили, что кладбище не состоит у них на балансе», – сетует женщина. Приглашенная на прием председатель Липиничского сельисполкома Светлана Хамлюк подтвердила, что сельсовет действительно не может направить деньги на благоустройство кладбища, но тут же пояснила, что сделать это могут сами граждане. «Снести ненужное дерево можно за собственные деньги или своими силами, достаточно лишь поставить в известность сельсовет. На собраниях с жителями мы всегда доводим эту информацию», – подчеркнула она.

Глава района поручил председателю сельисполкома в течение 10 дней провести собрание с жителями деревень, поговорить с людьми, родственники которых погребены на струковском кладбище, объяснить, что спилить деревья можно за счет средств самообложения. Обращаясь к заявительнице, Анатолий Генрикович отметил: «И вы можете взять инициативу в свои руки, не дожидаясь, пока аварийные деревья упадут. Люди не могут не откликнуться на такое благое дело. Эту работу можно осилить только всем вместе».

Ирина ПАЛУБЕЦ

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