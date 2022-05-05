Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью информационному агентству Associated Press, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что именно благодаря белорусской стороне были начаты переговоры между Украиной и Россией. «Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне», — намекнул глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко заявил, что не думал, что российская спецоперация «затянется таким образом». «Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась», — сказал белорусский лидер.

Как сообщалось, глава государства 5 мая дал интервью одному из крупнейших международных информационных агентств — Associated Press. В качестве интервьюера выступал вице-президент АР Иан Филипс, который работает в агентстве с 1994 года. Associated Press объединяет около 7 тыс. газетных издательств, радио- и телевизионных станций, управляет 248 бюро новостей в 99 странах. Подписчиками платного контента агентства являются более 10 тыс. различных медиаресурсов в 120 странах.