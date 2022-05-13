Сегодня в райисполкоме состоялось мероприятие, посвященное вступительной кампании в высшие учебные заведения аграрного профиля. Совещание с участием преподавателей сельхозуниверситетов инициировал губернатор области Иван Крупко.

Участие в совещании приняли начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Олег Архипенко, сотрудники райисполкома, руководители сельхоз-предприятий района и выпускники городских и районных школ.

Представители Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины, Гродненского государственного аграрного университета и Белорусского государственного аграрного технического университета рассказали о вступительной кампании, учебной и творческой деятельности студентов, осветили вопросы трудоустройства и сотрудничества с другими странами.

К слову, двое выпускников из Будакошелевщины уже сделали выбор в пользу сельского хозяйства, заключив целевые дороговоры с СУП «Андреевка» и ОАО «УваровичиЭлит».

Алина ЮРИНСКАЯ

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