Совсем недавно Владислав Смелов и Матвей Сомов из Губичской школы стали дипломантами областного этапа республиканского конкурса «Живая классика». Откуда такая привязанность к ораторскому искусству у губичских школьников, с районкой поделились сами ребята и их педагоги.

Восьмиклассник Владислав Смелов в сентябре этого года будет представлять Гомельскую область в Добруше на Дне белорусской письменности как победитель областного конкурса чтецов «Живая классика» (7-8 классы). Кстати, в прошлом году в аналогичном конкурсе он занял 2-е место. В нынешнем Владислав читал произведение Василя Ткачева «Бульбаши». Юноше импонирует легкий юмор, национальный колорит белорусского народа. К сожалению, мастер слова ушел из жизни, и Влад в память о нем прочитал его произведение.

Подготовкой к конкурсу занимались педагоги Ирина Беленок и Мария Масленченко. Как признаются педагоги, с Владом очень легко работать. Ведь энергии парня можно только позавидовать: любое начинание он подхватывает, буквально «вгрызается в подготовку». Неудивительно, что победа не заставила себя долго ждать. То, что Владислав добивается поставленной цели, доказывает и тот факт, что выступать на последнем конкурсе ему пришлось в прямом смысле на костылях и в гипсе (незадолго до ответственного мероприятия он сломал ногу). За плечами у школьника победы и в ряде других конкурсов.

Пятиклассник Матвей Сомов занял 3-е место в возрастной категории 5-6 классы. Он представил на суд жюри «Баладу пра спаленую вёску і жывога пеўня» Анатолия Вертинского. Матвея готовила к конкурсу педагог Светлана Капанцова. За 3 минуты нужно было не просто прочитать наизусть текст, но и прочувствовать каждое слово, строчку, интонацию. Готовились в течение месяца. Благодаря совместной работе у педагога и юного чтеца все получилось.

Приятно, что наши дети не только засиживаются за экранами мониторов компьютеров, но и любят живое слово, родной белорусский язык и ценят наше богатое культурное наследие.

А ребятам мы желаем дальнейших творческих успехов, не останавливаться на достигнутом и идти только вперед.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Юрия Ежова