Сегодня в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко прошла акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев.
Участие в мероприятии приняли учащиеся школ города.
Для ребят были организованны мастер-классы по соломоплетению, изготовлению открыток в технике «Гратаж», росписи по камню.
Также состоялось открытие выставки «Творческий калейдоскоп» народной студии декоративно-прикладного творчества «Чараунiцы» Уваровичского центра детского творчества.
Завершением акции стала концертная программа артистов Буда-Кошелева.
Юрий ЕЖОВ