Сегодня в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко прошла акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев.

Участие в мероприятии приняли учащиеся школ города.

Для ребят были организованны мастер-классы по соломоплетению, изготовлению открыток в технике «Гратаж», росписи по камню.

Также состоялось открытие выставки «Творческий калейдоскоп» народной студии декоративно-прикладного творчества «Чараунiцы» Уваровичского центра детского творчества.

Завершением акции стала концертная программа артистов Буда-Кошелева.

Юрий ЕЖОВ