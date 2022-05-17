Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская провела накануне встречу с генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Хоулинем Чжао. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Генеральный секретарь высоко оценил уровень и конструктивный характер сотрудничества Беларуси и МСЭ и отметил успехи нашей страны в разработке качественных IT-услуг и продуктов, внедрении ИКТ в различных областях экономики, образования, социальной сферы, — проинформировали в МИД. — Постпред Беларуси со своей стороны отметила важный вклад совместных с МСЭ проектов в совершенствование государственной политики в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, практическую реализацию государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы».