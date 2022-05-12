В Уваровичском центре детского творчества собрались лидеры ученического самоуправления учреждений образования и руководящий состав органов местного управления и самоуправления района, чтобы познакомиться с успешными инициативами молодежи Будакошелевщины.

Среди гостей председатель Совета депутатов Наталья Киселева, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, председатель Уваровичского сельсовета Виталий Пантелеенко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева, главный специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Тамара Кузьменкова, первый секретарь РО ОО «БРСМ» Максим Ляпко.

Юные лидеры представили гостям свои социально значимые проекты. Ребята презентовали идеи повторного использования пластика в творческих целях, популяризации спорта среди школьников, способы утилизации батареек, инициировали создание велостоянок на территориях сельсоветов и всего района. Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова отметила важность каждой инициативы и напомнила ребятам, что к ним всегда придут на помощь и окажут необходимую поддержку.

Гости активно интересовались результатами работы, перспективами распространения идей, давали рекомендации по успешной реализации проектов. Школьники, в свою очередь, задавали приглашенным вопросы, касающиеся улучшения района: ребята интересовались, возможно ли открыть в Узе кафе или организовать больше мест для купания, а также воспользовались возможностью узнать, что именно они могут сделать для развития района.

Председатель Совета депутатов Наталья Киселева поблагодарила ребят за идеи и вручила лидерам особенно запоминающихся проектов книги, посвященные родному району.

Алина ЮРИНСКАЯ

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