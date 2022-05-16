Министерство по чрезвычайным ситуациям напомнило правила безопасности при сильном ветре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

В Беларуси сегодня ожидается северо-западный умеренный ветер, днем порывистый, местами сильный порывистый. Порывы могут усиливаться до 15-18 м/с.

В МЧС при сильном ветре рекомендуют отказаться от поездок, непогоду лучше переждать в помещении. Транспорт стоит поставить в гараж, а при его отсутствии парковаться вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

«Если сильный ветер застал вас на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов). Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла», — обратили внимание в МЧС.