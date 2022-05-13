Накануне Дня семьи лидеры Буда-Кошелевских общественных и профсоюзных организаций посетили многодетные семьи, поздравили своих активистов

Накануне Дня семьи лидеры районных общественных организаций «Белая Русь» Татьяна Чечко, Белорусского союза женщин Елена Парфененко и райкома работников образования и науки Нина Ананич побывали в гостях у многодетной семьи Новиковых – приемных родителей дома семейного типа.

Искренние слова поздравления с праздником, а также памятные подарки и ароматный пирог стали хорошим подарком от общественных объединений Белорусский союз женщин и «Белая Русь» для многодетной мамы Жанны Евтуховой – врача общей практики Пенчинской амбулатории.

Не остались без внимания и представительницы семейной педагогической династии, активисты Белорусского союза женщин Наталья Ахременко и Татьяна Винникова. Родоначальницей династии является Мария Васильевна Супиченко, а общий стаж в профессии педагогов насчитывает более 80 лет.