Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема, особенно в теплую пору года, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. Запретить ребёнку познавать мир невозможно. Дело родителей – подстраховать его, предупредить возможную трагедию.

С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели подрастающего поколения от внешних причин, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их безопасности в магазине «Евроопт» пропагандисты Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели первый этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних».

При входе в торговый центр спасатели организовали для родителей и их детей интерактивные площадки с конкурсами, викторинами и играми. В интересном и креативном формате ребята вместе с родителями вспоминали алгоритм действий в случае возникновения пожара, учились, как правильно вызывать спасателей по телефону, искали опасные места в квартире, складывали картинки из кубиков «Волшебная книга», отвечали на вопросы викторины и проходили тест по безопасности в приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

Важным итогом мероприятий стало то, что родители усвоили актуальный урок об опасности оставления детей без присмотра, а ребята – о последствиях игр с огнем. Все участники акции получили огромные знания в области безопасности жизнедеятельности и обучающую наглядно-изобразительную продукцию на противопожарную тематику.