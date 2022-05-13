Нарушение международного права? Можем себе позволить

Глядя на забор, который строят на границе поляки, невольно начинаешь думать, что они готовятся к нашествию лосей-нелегалов, ну, или к зомби-апокалипсису. По крайней мере, на данный момент ограждение, призванное защитить Польшу от нелегальных мигрантов, останавливает пока только лосей, косуль и зубров.

Уже который месяц белорусские и европейские ученые и экологи обращаются с заявлениями в адрес польских властей, Еврокомиссии, Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, генерального секретаря Совета Европы о недопустимости возведения заграждения в Беловежской пуще и призывают остановить строительство. Академия наук Беларуси направила письма во Всемирный фонд дикой природы, Международный союз по охране природы и природных ресурсов, вездесущий Greenpeace и др., но они не предприняли никаких мер. Совет Европы проигнорировал письмо Минприроды Беларуси с просьбой рассмотреть вопросы о проведении оперативного мониторинга данной ситуации, а также дать правовую оценку действиям Польши в части выполнения требований, изложенных в Бернской конвенции (Конвенция Совета Европы об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе – прим. автора). Почему экоактивисты из европейских стран, которые так любят устраивать сидячие забастовки на дорогах, приковывать себя наручниками к бензовозам и выпускать на волю животных из фермерских хозяйств до сих пор еще не в Польше? Не было политического заказа? На прошлой неделе депутаты Европарламента наконец-то выразили обеспокоенность и призвали польские власти начать процедуру пресечения нарушений. А какой прок от всех этих организаций и депутатов, если их деятельность не приводит к реальному решению проблем? Сплошное выражение озабоченности и обеспокоенности.

Беловежская пуща – последний крупный участок равнинного первобытного леса в Европе, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство заграждения может повлиять на уровень грунтовых вод, что грозит гибелью отдельных видов растений и ценных старовозрастных деревьев и утратой ряда болот, где обитают птицы, находящиеся под угрозой исчезновения. Большой ущерб будет нанесен генетическим популяциям хищников и зубров. Кроме того, повышается риск проникновения чужеродных видов растений, что нарушит аутентичную экосистему парка.

Чтобы обосновать правомерность своих действий, польские власти в ноябре 2021 года подстраховались и приняли закон, согласно которому строительство в приграничной зоне не требует соблюдения закона об охране окружающей среды. А между тем, своими действиями Польша нарушает законодательство ЕС, Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного наследия и Бернскую конвенцию. При крупном строительстве на территории объекта всемирного наследия обязательно проведение оценки воздействия на окружающую среду и предоставление результатов в Центр всемирного наследия. Но призывы остановить строительство, провести экологическую экспертизу и обеспечить нужные меры по смягчению последствий так и остаются безответными. Нам так долго рассказывали про незыблемое верховенство правовых норм и законов. А по факту, мы в очередной раз убеждаемся, что в мире действует лишь право сильного.

Анна ЛИТАШ