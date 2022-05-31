Сегодня в малом зале райисполкома состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам геноцида населения Буда-Кошелевского района в годы Великой Отечественной войны.

Прокурор района Андрей Комаров озвучил участникам заседания данные о жителях района, находящихся в концлагерях в период войны. Сведения о них предстоит установить.

Также на заседании обсудили посещаемость школьниками Будакошелевщины музеев, мемориалов района и школьных экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне.

Алина ЮРИНСКАЯ