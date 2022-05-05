Комитет государственного контроля Гомельской области 10 мая проведет «горячую телефонную линию» по вопросам соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства по надлежащему содержанию территорий и объектов в Гомельской области.

Во время «горячей телефонной линии» заинтересованные с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 21-03-20 могут сообщить об имеющихся фактах бесхозяйственности на территориях предприятий и организаций области, а также на землях общего пользования.

Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля области будут приняты соответствующие меры реагирования.»

Заместитель

председателя Комитета О.П.Соловьева