20 мая в 17 часо 39 минут в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу: Буда-Кошелевский район, п. Крылов, Чеботовичского с/с.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что внутри дома сильное задымление.

До прибытия спасателей в комнате внутри дома обнаружен и вынесен населением труп мужчины. В результате пожара огнем поврежден пол в комнате и постельные пренадлежности.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;

— не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— курите только в специально отведенных для этого местах;

— чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель.Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.