Когда в нашем микрорайоне появится новая велосипедная дорожка?

Куда обращаться, если есть претензия к председателю садового товарищества?

Имеют ли право соседи строить гараж на стыке двух земельных участков?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома ШУКУРОВ Евгений Валентинович.

Звоните в пятницу, 3 июня, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Присылайте вопросы также на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».