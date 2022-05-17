Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила в продаже недоброкачественную импортную продукцию, которая не отвечает требованиям безопасности и маркировки, сообщили БЕЛТА в региональной инспекции.

Так, требованиям безопасности не соответствовала леденцовая карамель «Софит» со вкусом клубники. В ее составе выявили синтетический краситель понсо 4R (Е124), однако о его применении изготовитель «умолчал» — не указал в маркировке упаковки.

Вопросы у специалистов Госстандарта вызвала и кокосовая цветная стружка «Приправыч». В состав стружки входит синтетический краситель азорубин (Е122, кармуазин). Информации о нем на упаковке нет. Как нет и предупреждающей надписи об отрицательном влиянии красителей на активность и внимание детей. А сообщать об этом нужно обязательно.

Областная инспекция Госстандарта приняла ограничительные меры, чтобы предотвратить реализацию данной продукции в торговой сети области.