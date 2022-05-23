Научные организации Отделения биологических наук НАН с 23 по 27 мая проведут Неделю родной природы. По традиции мероприятие приурочено к празднованию Международного дня биологического разнообразия (22 мая), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Сегодня, 23 мая, состоится семинар-открытие Недели родной природы, приуроченный к Международному дню биологического разнообразия, на котором выступят ведущие ученые Отделения биологических наук НАН, представители научных организаций, министерств и ведомств. О богатом растительном мире уникального болота Ельня школьникам расскажут ученые Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН.

Институт леса НАН 23-27 мая организует информационно-образовательный проект «Диалоги о природе». В его рамках на встречах с учащимися Гомеля ученые обсудят биоразнообразие лесных экосистем, рациональное природопользование и политику, проводимую в стране в области охраны природы.

Проект «Зоочетверг» предложит научно-популярную лекцию «В поисках медведицы Метельки: болотные исследования энтомолога», которая пройдет 26 мая в актовом зале Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН.

Сотрудники Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН и НПЦ по биоресурсам подключатся к акции «Чистый берег» по наведению порядка и благоустройства территории прибрежной полосы Вилейского водохранилища, а также проведут телемост с коллегами из Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, посвященный сохранению растительного биоразнообразия в регионе Неруссо-Деснянского Полесья.

По традиции ученые также подготовили широкую экскурсионную программу. Для учащихся средних школ в рамках реализации программы «Первый шаг в науку» будут организованы ознакомительные экскурсии «Коллекционные фонды и научно-исследовательские лаборатории ГНПО НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам».

Во время Недели родной природы можно будет ознакомиться с коллекционными фондами и экспозициями Центрального ботанического сада НАН, в том числе со вступившими в фазу цветения коллекциями рододендрона. В Институте леса НАН для учащихся средних и средних специальных учреждений Гомеля будут организованы ознакомительные экскурсии с посещением музея истории Института леса, кабинета-музея академика В.А. Ипатьева, научно-исследовательских лабораторий.

Посетителей Центрального ботанического сада НАН также ждут консультации с научными сотрудниками и специалистами — кураторами коллекций сирени и рододендронов (в формате онлайн-встречи). К завершению мероприятий Недели родной природы на сайте ботанического сада будут размещены видеопосты, в которых специалисты ответят на самые популярные и насущные вопросы по агротехнике выращивания и уходу за сиренью и рододендронами.

Международный день биологического разнообразия был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1995 году. Его цель — повысить осведомленность в вопросах сохранения экологической системы, обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. В этом году его тема — «Построение общего будущего для всего живого».

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