Мы живем в эпоху информации. Знания в современных реалиях доступны каждому, достаточно ввести запрос в интернете. А как же высшее образование, нужно ли оно сегодня? «Авангард» поинтересовался, что по этому поводу думают жители и гости нашего города.

Виктория СУРЖИКОВА, продавец-кассир:

– Образование нужно. Главное – выбрать ту профессию, которая нравится. Я училась на преподавателя английского языка, однако ушла с 3-го курса, потому что поняла: не мое. Сейчас работаю в магазине и планирую заочно получить высшее юридическое образование. Это то, что мне действительно интересно. Считаю: важно понимать, чего по-настоящему хочешь, и идти к цели.

Андрей БАТАЕВ, художественный руководитель районного Дома культуры:

– Очень важно определиться, в какой сфере хочешь работать. Я понял, что буду музыкантом, еще в школе. После 9 классов поступил в Гомельский колледж искусств, потом – в университет культуры в Минске. Все время работал по специальности и о своем выборе не жалею. Считаю, что высшее образование нужно, когда понимаешь, чем хочешь заниматься в жизни.

Галина ГРИШИНА, пенсионерка:

– Во времена Советского Союза получить высшее образование было престижно. В те годы наличие диплома было большим преимуществом при трудоустройстве. Сейчас все по-другому. Зачастую люди, не имеющие высшего образования, устраиваются лучше тех, кто окончил ВУЗ. Такова наша реальность. А вообще, на мой взгляд, образование в этой жизни не главное. Быть человеком – вот что действительно важно.

Дмитрий МАЙСЮК, учащийся СШ №1 г. Буда-Кошелево:

– Если хочешь стать высококлассным специалистом и устроиться на престижную работу, тогда, думаю, высшее образование необходимо. Но чтобы не потратить время впустую, нужно точно понимать, какую профессию хочешь освоить. В моих планах стать студентом университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Сейчас активно готовлюсь к поступлению и надеюсь, что все получится.

Юрий ЕЖОВ

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