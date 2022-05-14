Обеспечить безопасную старость своим близким престарелым родственникам – это задача каждого сознательного человека, ведь наряду с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни, в группу риска входят пожилые люди. В пенсионном возрасте люди теряют бдительность, становятся менее внимательными, а порой и не в силах следить за безопасным состоянием своего домовладения.

Основными нарушениями безопасности жизнедеятельности в жилищах пенсионеров являются изношенная электропроводка, неисправная отопительная печь, которую могут в свою очередь эксплуатировать с нарушениями, а также неосторожное обращение с огнем.

С целью предупреждения возникновения пожаров и гибели на них граждан преклонного возраста пропагандисты МЧС используют различные способы профилактики, в том числе и креативные. Одним из таких является проведение на территории Буда-Кошелевского района информационно-пропагандистской кампании «Безопасная старость». В ее рамках спасатели посещают домовладения одиноких и одиноко проживающих граждан, где проводят профилактические беседы о правилах эксплуатации отопительных печей, электрических приборов. Наглядно демонстрируют работу автономного пожарного извещателя и рассказывают о его пользе. При выявлении нарушений безопасности в домах информируют заинтересованных субъектов профилактики и близких родственников домовладельцев.

Также проводится работа по информированию населения в рамках информационной кампании «Безопасная старость!» путем размещения листовок на информационных стендах в местах с массовым пребыванием людей и торговых объектах. А на проездных улицах города, где всегда многолюдно, появились красочные билборды, на которых главный герой кампании в форме МЧС призывает граждан позаботится о безопасности своих бабушек.

Пропагандисты уверены, что использование таких методов профилактики поможет обеспечить безопасность проживания старшего поколения, а также позволит минимизировать число чрезвычайных ситуаций.