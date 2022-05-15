Взять в семью уже вполне взрослого ребенка, оставшегося без родителей, – шаг ответственный и по силам далеко не каждому. Супруги Сергей и Оксана Воденковы удочерили 8-летнюю Алину в апреле прошлого года. Почему они сделали это? В двух словах не скажешь.

– Хочу, чтобы вы понимали: мы не считаем усыновление подвигом. Это простая человеческая потребность – отдавать свою любовь, разделять с кем-то свою жизнь. Кстати, мы никогда не думали, что усыновим ребенка. Но когда свои дети выросли и дом опустел, мы, встретив Алину, долго не раздумывали и взяли ее в семью, – рассказывает Оксана.

Супруги женаты уже 22 года. У них двое детей, замечательных во всех смыслах. Родители в них души не чают и очень ими гордятся. Впрочем, это и неудивительно. Старшей дочери Александре 20 лет, после окончания Гомельского кадетского училища она вне конкурса поступила в Могилевский институт МВД. Через год девушка покинет его стены в звании лейтенанта и с дипломом юриста. Младшему сыну Денису – 16. Он, как и сестра в свое время, учится в кадетском училище на 3-м курсе. Парень мечтает стать пилотом и уже даже совершил один прыжок с парашютом. Это было в июле прошлого года на аэродроме «Зябровка». Прежде чем шагнуть в небо, Денис и еще 19 человек прошли обучение, но экзамен выдержали не все, соответственно, только пятерых допустили к прыжкам.

– У нас дружная семья, даже несмотря на то, что видимся не так часто, как хотелось бы. Дети поступили в кадетское училище после 7-го класса и дома с тех пор бывают редко. Это был их выбор, и мы его уважаем и поддерживаем. Думаю, положительное отношение к военной службе и желание пополнить ряды защитников Отечества у них сформировалось с детства под влиянием моих двоюродных братьев, которые всю жизнь служили в системе МВД. Мы с мужем гордимся нашими детьми, правда, очень скучаем, – искренне признается Оксана.

Маленькую Алину Оксана Николаевна впервые увидела на новогоднем благотворительном утреннике в Буда-Кошелевском социально-педагогическом центре, куда приходит ежегодно на протяжении вот уже 10 лет. Дело в том, что наша героиня – председатель профсоюзного комитета Буда-Кошелевского участка электросвязи РУП «Белтелеком». Бойкая черноглазая Алина сразу обратила на себя внимание женщины: уж очень она напомнила ей своих детей. Дома они с мужем обсудили возможность пригласить девочку на выходные в гости. Познакомились, подружились, спустя какое-то время оформили патронат, опеку, а через полгода приняли решение удочерить ее.

– У Алины, как вы понимаете, была не самая безоблачная жизнь. Мы снова хотели, чтобы в доме раздавались детские голоса и смех, а ей нужна была семья. Так что же нам могло помешать? – говорит Оксана. – Александра с Денисом поддержали наше решение, и Алина стала родной. Кому-то дети мешают строить карьеру, путешествовать, отдыхать, заниматься любимым хобби, мы же наоборот: полнее ощущаем с ними жизнь. Видеть, как они растут, общаются, ссорятся и мирятся, делают успехи – это и есть в нашем понимании настоящее семейное счастье.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото автора и из семейного архива семьи Воденковых