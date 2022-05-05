Уважаемые жители нашего города и района! С началом летнего периода на озерах в черте города, а также в скверах, парках отмечается наплыв граждан, особенно в выходные дни. А такие места в основном и таят в себе опасность, далеко не везде на небольших озерах работает ОСВОД.

На территории Буда-Кошелевского района решением районного исполнительного комитета определено два места массового отдыха граждан:

— водоем «Климовка» п.Коммунар;

— водоем в г.Буда-Кошелево в близи УО СШ № 1;

С 1 июня в вышеуказанном месте массового отдыха функционирует спасательный пост ОСВОД.

Как пояснил начальник ОВД Виталий Юрьевич Подзерун с целью предупреждения противоправного поведения в местах массового отдыха граждан будут работать группы из числа сотрудников милиции, МЧС и спасателей ОСВОД.

Также общественные формирования правоохранительной направленности принимаю активное участие в обеспечении охраны общественного порядка на территории района.

Особое внимание, как правило, будет уделяться предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с распитием спиртных напитков, в том числе пива вблизи водоемов, а также купанию в запрещенных местах.

В целях предупреждения преступлений против Вас и Вашего имущества позвольте дать следующие рекомендации:

Отдыхая на пляже, обращайте внимание на граждан, находящихся возле Вас. Оставленные даже на непродолжительное время без присмотра Ваши личные вещи служат отличной приманкой для преступников.

Не разрешайте незнакомым гражданам пользоваться Вашим мобильным телефоном. Воспользовавшись Вашей доверчивостью, преступник с Вашим телефоном может неожиданно убежать.

Во время отдыха на пляже не распивайте спиртные напитки, так как их употребление в общественном месте является противоправным деянием, влекущим административную ответственность, и может быть причиной утопления.

Будьте взаимовежливы. В обращении друг к другу не употребляйте нецензурную брань, что в свою очередь также является административным правонарушением.

На заметку злоумышленникам!

Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, либо появление в общественном месте в пьяном виде, является нарушением ст. 19.3. Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере до 15 базовых величин или административный арест, а нарушение общественного порядка и спокойствия граждан влечет ответственность по ст. 19.1 в виде штрафа до 30 базовых величин, общественные работы или административный арест.

Купание в запрещенных местах является нарушением ст.24.42 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере до 3-х базовых величин.

Начальник ОВД В.Ю.Подзерун