Уважаемые жители нашего города и района! С началом летнего периода на озерах в черте города, а также в скверах, парках отмечается наплыв граждан, особенно в выходные дни. А такие места в основном и таят в себе опасность, далеко не везде на небольших озерах работает ОСВОД.
На территории Буда-Кошелевского района решением районного исполнительного комитета определено два места массового отдыха граждан:
— водоем «Климовка» п.Коммунар;
— водоем в г.Буда-Кошелево в близи УО СШ № 1;
С 1 июня в вышеуказанном месте массового отдыха функционирует спасательный пост ОСВОД.
Как пояснил начальник ОВД Виталий Юрьевич Подзерун с целью предупреждения противоправного поведения в местах массового отдыха граждан будут работать группы из числа сотрудников милиции, МЧС и спасателей ОСВОД.
Также общественные формирования правоохранительной направленности принимаю активное участие в обеспечении охраны общественного порядка на территории района.
Особое внимание, как правило, будет уделяться предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с распитием спиртных напитков, в том числе пива вблизи водоемов, а также купанию в запрещенных местах.
В целях предупреждения преступлений против Вас и Вашего имущества позвольте дать следующие рекомендации:
- Отдыхая на пляже, обращайте внимание на граждан, находящихся возле Вас. Оставленные даже на непродолжительное время без присмотра Ваши личные вещи служат отличной приманкой для преступников.
- Не разрешайте незнакомым гражданам пользоваться Вашим мобильным телефоном. Воспользовавшись Вашей доверчивостью, преступник с Вашим телефоном может неожиданно убежать.
- Во время отдыха на пляже не распивайте спиртные напитки, так как их употребление в общественном месте является противоправным деянием, влекущим административную ответственность, и может быть причиной утопления.
- Будьте взаимовежливы. В обращении друг к другу не употребляйте нецензурную брань, что в свою очередь также является административным правонарушением.
На заметку злоумышленникам!
Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, либо появление в общественном месте в пьяном виде, является нарушением ст. 19.3. Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере до 15 базовых величин или административный арест, а нарушение общественного порядка и спокойствия граждан влечет ответственность по ст. 19.1 в виде штрафа до 30 базовых величин, общественные работы или административный арест.
Купание в запрещенных местах является нарушением ст.24.42 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере до 3-х базовых величин.
Начальник ОВД В.Ю.Подзерун