Мероприятие прошло на территории Морозовичского сельсовета. В центре внимания участников очередного выездного Дня сельского Совета – вопросы улучшения жилищных условий специалистов и модернизация объектов животноводства на примере филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Встреча прошла под руководством председателя районного Совета депутатов Натальи Киселевой. Участие в мероприятии приняли председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова, председатели сельских исполнительных комитетов и сельских Советов депутатов, а также заместитель председателя Молодежного совета при районном Совете депутатов Яна Покотылюк.

Первым пунктом посещения стал многоквартирный жилой дом по ул. Школьной в Морозовичах. Как отметил руководитель хозяйства Александр Хаврученко, реконструкция здания бывшего детского сада подходит к завершению. Сейчас здесь доводится все до ума, и уже буквально в начале июня объект будет сдан. На сегодняшний день на квартиры в жилом доме претендуют шесть семей. В перспективе оставшееся жилье по мере необходимости будет выделяться молодым специалистам или работникам, нуждающимся в жилье.

С информацией по улучшению жилищных условий специалистов агропромышленного комплекса в районе ознакомила профсоюзный лидер отрасли Елена Степаненко. В целом же о ситуации в сфере строительства и жилищной политики на Будакошелевщине рассказала Татьяна Иванова.

Еще одним объектом посещения стала МТФ «Папоротное». Здесь участники мероприятия ознакомились с модернизацией объектов животноводства.

Подводя итоги встречи, было отмечено, что в хозяйстве проводится целенаправленная и плодотворная работа по улучшению жизни и условий труда работников. Каждый специалист, нуждающийся в улучшении жилищных условий, может рассчитывать на получение благоустроенного жилья, достойную заработанную плату и хорошие условия труда.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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