Мы должны сохранить для наших потомков правду о Великой Отечественной войне, заявил журналистам министр информации Владимир Перцов. Сегодня вместе с руководителями и представителями республиканских СМИ он возложил цветы к стеле «Минск — город-герой», передает корреспондент БЕЛТА.

«В борьбе с любыми фейками правда — это главное оружие. И наши журналисты нацелены на то, чтобы доносить правду, — сказал Владимир Перцов. — Сейчас огромный труд проделала Генеральная прокуратура, документируя те зверства, которые были в годы Великой Отечественной войны совершены над белорусским народом, над мирными людьми, женщинами, стариками, детьми. Теми, кто был уничтожен, сожжен, закопан практически заживо. Это все документируется».

Министр подчеркнул: «Нам с вами, журналистам печатных и электронных СМИ, нужно всех живых свидетелей той войны — ветеранов, малолетних узников — записывать. Записывать их истории на телекамеры, чтобы нашим потомкам показывать правду. И когда у наших оппонентов будут попытки эту правду переврать — мы будем показывать первоисточник, рассказы, документальную хронику, раскопки тех ужасов и зверств, которые творились на нашей земле».