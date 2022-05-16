Наступила теплая пора. Многие граждане стремятся провести свой досуг на улице, приготовить шашлыки. Зачастую в процессе приготовления пищи на природе, граждане пренебрегают правилами пожарной безопасности, пользуются открытым огнем. Не менее опасно нарушение правил разведения костров в запрещенных местах.

Согласно действующему законодательству на придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, не допускается выжигание сухой растительности на корню, а также не допускается разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев.

На приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для приготовления пищи, НО только при соблюдении следующих условии:

-использовать специальные приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления;

-места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения;

-процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;

-по окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления;

-использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига) не допускается.

Помните, что любая неосторожность с огнем приводит к уничтожению зеленых насаждений, жилых домов, хозяйственных строений, торфяников, лесов, а порой и гибели людей.

Всегда помните об этом и не допускайте ошибок!