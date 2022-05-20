Отведенные под сою посевные площади закроют потребность предприятия в собственном белке на 15%, позволят частично уйти от импортной зависимости и снизить не только себестоимость продукции птицеводства, но и уровень санкционного риска.

Белок – жизненно необходимый компонент в рационе животных, а соя – растительный чемпион по содержанию белка. Особенно востребованы соевые корма в птицеводческой отрасли и животноводстве. Ни одна современная птицефабрика не обходится без использования соевого шрота. РУП «Белоруснефть-Особино» – не исключение. На сегодняшний день весь соевый шрот для производства комбикормов предприятие покупает за границей, оно, как и все производители мяса в стране, буквально сидит на «белковой игле». Стоит зарубежным партнерам прекратить поставки – и важнейшие отрасли аграрно-промышленного комплекса останутся без незаменимого белка. Единственный выход из такой ситуации – научиться самим выращивать сою.

– Безусловно, полностью отказаться от импортной зависимости мы пока не можем. Но время диктует свои условия: пора сокращать долю импортного белка за счет выращивания сои. Мы, как вы уже поняли, не боимся экспериментировать. Технологии ее выращивания и переработки изучили, техника есть, закупили сорта, способные дать хороший урожай даже в зоне рискованного земледелия. Дело за малым: вырастить и собрать урожай.

Кстати, впервые после длительного перерыва сою в РУП «Белоруснефть-Особино» посеяли в прошлом году. Под масличную культуру отвели 395 га и собрали 632 тонны соевых бобов при средней урожайности 16 ц/га. Урожайность пусть и небольшая, но она оправдывает себя по причине высокой стоимости соевого белка. Весь урожай использовали для собственных нужд: шрот и соевое масло пошли на производство комбикормов. В нынешнем году, чтобы защитить предприятие от неблагонадежных партнеров и обезопасить себя в случае западных санкций, посевные площади под сою были увеличены в 3 раза. В планах получить порядка 2 тыс. тонн сои при средней урожайности 18 ц/га, – рассказал «Авангарду» главный агроном Дмитрий Волков.

На утро 20 мая в хозяйстве засеяно соей 710 га, причем 300 из них – в Ветковском районе. Посевная кампания этой культуры стартовала 12 мая и продлится до 22 числа. На севе задействована высокоточная широкозахватная 12-метровая сеялка HORSCH Avatar 12.25 SD, которой управляет опытный механизатор Геннадий Маслюк.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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