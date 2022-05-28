Жертвами пожаров стали два человека



В п. Крылов возгорание произошло вечером 20 мая в нежилом доме. Спустя несколько дней спасатели тушили пожар в Городке. Если рассматриваемой причиной пожара в первом случае стало неосторожное обращение с огнем при курении, то во втором – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

РОЧС в очередной раз напоминает гражданам о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности: ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким; не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а только в специально отведенных для этого местах. Электрооборудование эксплуатируйте согласно инструкции по эксплуатации, не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, в т.ч. и зарядные устройства от мобильного телефона, а аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии, без «жучков».

Чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель: он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит даже спящего человека. В случае пожара звоните по тел. 101 или 112.

Будакошелевец взломал табачный киоск

Желание закурить у 19-летнего жителя райцентра, видно, было так велико, что он решился «на штурм» киоска филиала «Гомель-табак» поздним вечером 5 мая. Молодой человек взломал входную дверь и похитил сигареты, зажигалки и мобильный телефон на общую сумму почти 700 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

У сельчанки изъяли 30 л браги



23 мая сотрудники правоохранительных органов в п. Лебедев в одном из домовладений обнаружили и изъяли 30 л браги, принадлежащих 56-летней неработающей местной жительнице.

Незаконная охота грозит суровым наказанием



В тот же день, 23 числа, в отношении неизвестного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК Республики Беларусь за незаконную добычу на охотничьих угодьях вблизи Уваровичей двух особей белощекой казарки.

И в кино не сходил, и денег лишился



Оригинальный способ добычи незаконным путем денежных средств избрал неизвестный, который 8 мая в «Telegram» убедил 20-летнего гомельчанина приобрести билеты в кинотеатр на сайте «Belaruscinema.com», после чего завладел данными карточки и похитил 467 руб.

Как отметили в РОВД, с начала текущего года в районе совершено уже 12 киберпреступлений по ст. 212 УК, в результате злоумышленники похитили у граждан 4856 руб. Жертвами киберпреступников нередко становятся и подростки. В целях недопущения подобных фактов с 23 мая по 1 июня на территории района проводится профилактическая акция «Декада кибербезопасности «КиберДети».

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА